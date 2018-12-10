Украина будет предлагать России в Минске два варианта обмена пленными

На следующем заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе 19 декабря представители Украины предложат два варианта освобождения заключенных и пленных по формуле 23 на 23 или 66 на 19. Об этом рассказал представитель Украины в ТКГ на Минских переговорах Евгений Марчук, передает издание "Укринформ".

Он отметил, что этот вариант обмена готов к 27 декабря.

"Мы официально предложили на заседании 4 декабря. Не соглашается Россия. Мы снова будем вносить (предложение - ред.) 19 декабря, когда будет 101-й раунд переговоров в Минске, последний в этом году", - рассказал Марчук.

По его словам, уже официально предложено провести отдельное заседание, на котором по каждому пункту будут проанализированы минские документы.

"Возьмем каждый из них. Вы там нас обвиняете - давайте обсудим. У нас есть предложения - давайте обсудим", - уточнил представитель Украины.

Напомним, ранее первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в рабочей группе ТКГ по гуманитарным вопросам Ирина Геращенко заявила, что россияне и представители отдельных районов Донецкой и Луганской области сорвали предложение Украины по освобождению заложников и политзаключенных, которых украинская сторона готова была провести 27 декабря.

"Россияне отказываются признать своих "ихтамнетов" в украинских тюрьмах. Ответственность за то, что освобождение заложников заблокировано - полностью на российской стороне", - заявила она.

4 декабря представитель РФ в контактной группе относительно Донбасса Борис Грызлов вышел из зала заседания во время переговоров в Минске, когда украинский представитель заявил об открытой агрессии России в Керченском проливе