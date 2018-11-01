Украина должна ответить на санкции исками против РФ в международных судах

Лидер партии "Народный фронт", экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает, что Украина должна ответить на введенные против украинских политиков российской стороной санкции новыми судебными исками против РФ.

"Украина должна отвечать новыми судебными исками против России как в международных судах, так и правосудием против приспешников Кремля в Украине", - написал А.Яценюк на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

Он также отметил, что попавшие в список являются настоящими патриотами Украины и поздравил с включением в него своих однопартийцев. "Приветствую представителей "Народного фронта" в санкционном списке Кремля. Это не санкционный список. Большинство фамилий в нем - настоящие патриоты Украины", - написал А.Яценюк.