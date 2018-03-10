Украина готовит план действий для вступления в НАТО - Порошенко

Президент Петр Порошенко выразил благодарность НАТО за твердую позицию поддержки Украины и подчеркнул, что одним из ключевых приоритетов национальной безопасности нашего государства является достижение критериев членства в Альянсе. Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко. В частности, президент сообщил, что доволен решением НАТО о присвоении Украине статуса "страны-аспиранта" и отметил, что Украина готова повысить амбиции относительно вступления страны в Альянс. "Приветствую важное, долгожданное и логическое решение НАТО повысить уровень амбиций Украины относительно Альянса", - отметил он. "Это стало признанием реального состояния наших отношений с НАТО. Именно об этом шла речь во время моей последней встречи с Генеральным секретарем НАТО в Мюнхене, а также недавней телефонной беседы с Вице-президентом США", - считает Порошенко. По мнению президента, основной задачей в ближайшее время будет стремление Украины стать членом Альянса. "Наша следующая амбиция – План действий по членству (ПДЧ) для Украины. Именно этому посвящено мое письмо Енсу Столтенбергу (Генеральный секретарь НАТО – ред.) в феврале 2018 года, в котором, со ссылкой на статью 10 Договора об учреждении НАТО, мной было официально зафиксировано стремление Украины стать членом Альянса", - подчеркнул президент. "Тихая дипломатия по продвижению наших принципиальных позиций, о чем договорились с нашими партнерами, дает свои весомые результаты", - отметил Петр Порошенко, добавив: "Уверенно движемся вперед".

