Украина и еще три страны присоединились к санкциям против России

Украина, Черногория, Албания и Норвегия поддержали продление Европейским союзом санкций против России до 31 января 2019 года. Об этом сказано в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, опубликованном на сайте Совета ЕС.

Указано, что данные страны обеспечат соответствие национальной политики решению Совета ЕС.

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, а также Украина присоединились к заявлению", - отмечается в заявлении Могерини.

Отметим, что ограничения Евросоюза распространяются на финансовый и энергетический секторы российской экономики, оборонную промышленность и производство товаров двойного назначения. Санкции ограничивают возможности ряда работающих в этих отраслях компаний РФ размещать на финансовых рынках ЕС свои облигации и получать кредиты от европейских банков, а также ограничивают доступ этих компаний к европейским технологиям.

Напомним, Совет Евросоюза 5 июля принял решение о продлении секторальных экономических санкций против России до 31 января 2019 года.

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал решение Совета ЕС о продлении санкций против РФ. "Ценю солидарную поддержку государств-членов украинской независимости и территориальной целостности", - отметил глава украинского государства.