Украина и европейские партнеры ищут методы противодействия российским фейкам

Украина совместно с европейскими партнерами ищет ответ на вопрос, как противодействовать российским фейкам, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Ответ на вопрос, как бороться с российской пропагандой, которая подрывает суверенитет и демократию во всем мире (сейчас это уже признано), ищут на уровне Евросоюза, на уровне его отдельных стран-членов, и мы координируем наши усилия извне с нашими партнерами. А внутри страны я рассчитываю на саморегуляцию и предложения со стороны украинских медиасообществ", - заявил П.Порошенко на торжественном собрании в понедельник в Киеве по случаю Дня соборности и 100-летия провозглашения независимости Украинской Народной Республики.

Он отметил, что проблема противодействия распространению российских фейков в украинском информационном пространстве так же актуальна, как и 100 лет назад.

Президент подчеркнул, что российские фейки "иногда не без удовольствия тиражирует наша оппозиция, время от времени их публикуют даже те медиа, которые позиционируют себя как глубоко украинские, патриотические и европейские".