Украина и Грузия договариваются о поездках между странами по внутренним паспортам

Текст соглашения между Украиной и Грузией о взаимных поездках по внутренним паспортам уже согласован, его подписание ожидается в конце сентября текущего года, сообщил посол Украины в Грузии Игорь Долгов.

"Мы получили подтверждение о том, что текст соглашения о поездках граждан согласован причастными ведомствами украинской стороны. Теперь мы это официально отправили нотой в МИД Грузии... Стороны имели намерение подготовить все необходимое для подписания уже во время пребывания делегаций в Нью-Йорке на Генассамблее", - сказал он в ходе пресс-клуба XIII совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины в понедельник в Киеве.

По словам И.Долгова, теперь правительство должно принять решение о подписании и уполномочить лицо на их подписание.