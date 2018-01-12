Украина и России восстановят отношения после того, как будет разрешен конфликт на Донбассе - Путин

Украина и России восстановят отношения после того, как будет разрешен конфликт на Донбассе. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

По его словам, для начала нужно закончить войну на востоке Украине, и это откроеть путь к примирению между странами.

"По поводу наших отношений с Украиной - в целом, абсолютно ненормальная ситуация, когда вместо конструктивного развития отношений между двумя близкими, братскими странами, являющимися фактически частями одного и того же народа, складывается ситуация, которую мы наблюдаем сегодня.

Рассчитываю, что после решения вопросов на Донбассе - рано или поздно это произойдет, сомнений в этом нет, - будут нормализовываться межгосударственные отношения между Россией и Украиной в целом", - заявил Путин.

Он отметил, что за прошлый год торговля между Украиной и РФ выросла, а это, по его совам, хорший признак ля восстановления отношений.

Ранее директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович рассказывал как Киеву и Москве снова наладить отношения. Он считает, что Россия должна пересмотреть свою политику относительно своего соседа, но главное условие - это поражение в войне на Донбассе.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил вероятность нормализации отношений между странами. Российский дипломат не видит перспектив в данном вопросе, так как считает, что Киев якобы не подает признаков готовности наладить отношения с Москвой.