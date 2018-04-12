Украина может денонсировать отдельные положения договора о дружбе с РФ

Денонсация Украиной отдельных положений договора о дружбе с Российской Федерацией может иметь место, заявляет председатель Верховной Рады Андрей Парубий и отмечает, что может дать оценку этому предложению президента Украины после ознакомления с конкретным текстом его инициативы.

"Я слышал эту инициативу от президента, обязательно ее рассмотрю. И уже когда ее увижу, смогу дать ей оценку", - сказал он журналистам в четверг в кулуарах XI Киевского форума по безопасности в четверг.

Спикер отметил, что дискуссия вокруг денонсации данного договора была с 2014 года, и добавил, что почти во всех соглашениях есть важный аспект - определение границ Украины.

"Потому очень сложно проходила эта дискуссия, потому инициатива отмены некоторых положений может иметь под собой почву и основание. Но подчеркиваю, что этот вопрос будет изучен, когда увижу документ", - сказал А.Парубий.