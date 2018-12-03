Украина направила в МИД РФ запрос для посещения захваченных украинских моряков

Сотрудники консульства Украины в Москве направили официальные запросы в Министерство иностранных дел РФ и в администрации следственных изоляторов "Лефортово" и "Матросская тишина" по поводу возможности посещения военнопленных моряков.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Фейсбуке.

"Получила информацию от консульства Украины в Москве о том, что его сотрудники направили официальные запросы в МИД Российской Федерации и в администрации следственных изоляторов "Лефортово" и "Матросская тишина" относительно возможности посетить украинскими консулом наших военнопленных, в том числе раненых. О поступлении ответа сообщу немедленно", - написала она.

По словам Денисовой, во вторник утром сотрудники консульства будут выяснять информацию о внутритюремных счетах, которые якобы открыты для украинских моряков, и о порядке перевода средств. Соответствующая информация будет сообщена семьям военнопленных отдельно.

Напомним, 25 ноября российские пограничники с применением оружия захватили в районе Керченского пролива буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера ВМС ВСУ "Бердянск" и "Никополь".

24 украинца, находившихся на захваченных судах ВМС ВСУ, были арестованы по решению судов Симферополя и Керчи до 25 января 2019 года. Затем моряки были этапированы в Москву в СИЗО "Лефортово", а трое раненых содержатся в медблоке следственного изолятора "Матросская тишина".

Сегодня, 3 декабря, по решению Европейского суда по правам человека Россия должна была предоставить официальное объяснение о причинах задержания украинских моряков, их местонахождении, а также их состоянии здоровья и предоставленной медицинской помощи. По материалам LB.ua