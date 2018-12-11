Украина не должна приостанавливать реформы в год выборов - Мингарелли

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заявляет, что Украина не должна приостанавливать процесс реформ в год выборов.

"Четко понятно, что мы не должны приостанавливать процесс реформ во время избирательного года, так как в интересах Украины – двигаться вперед и продолжать осуществлять структурные реформы, включая гармонизацию национального законодательства", - сказал он в ходе конференции во вторник в Киеве.

По словам Х.Мингарелл, кроме того, что нельзя приостанавливать процесс реформ, Украина должна стараться ускоряться в реформировании.

"Я уверен, что господин Гройсман (премьер-министр Украины Владимир Гройсман - ИФ) также хочет двигаться по такому пути", - добавил дипломат.