Украина не признает выборы президента РФ в Крыму, введет санкции против их организаторов и призывает ЕС поступить аналогично – Порошенко

Украина не признает результатов недействительных выборов президента России в оккупированном Крыму, введет санкции против причастных к их организации лиц и призывает Европейский Союз к аналогичным шагам, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"В контексте российских президентских выборов в следующее воскресенье я четко заявил, что Украина не признает фейковые президентские выборы на временно оккупированных территориях и введет санкции против лиц, причастных к организации избирательного процесса. Я призвал Европейский Союз к аналогичным действиям в ответ на незаконные так называемые выборы", - сказал П.Порошенко на совместном с верховным представителем ЕС по иностранным делам и вопросам политики безопасности - вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини брифинге в понедельник в Киеве.

Кроме этого, президент Украины сообщил, что в контексте продолжающейся кампании со стороны России по распространению дезинформации, осуществления хакерских атак, вмешательстве в избирательные процессы, "направленные против демократического свободного мира, в том числе ЕС и Украины, мы договорились усилить наше сотрудничество в борьбе с фейковыми новостями и киберугрозами".