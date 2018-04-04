Украина не продлит договор о партнерстве с РФ на следующие 10 лет

Позиция Министерства иностранных дел (МИД) заключается в непродлевании действия договора "О дружбе, партнерстве и сотрудничестве с Российской Федерацией" на следующие 10 лет. Об этом во время комитета ВР по иностранным делам сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. "Мы не выступаем за разрыв такого договора, мы выступаем за то, чтобы не продлевать действие этого договора на следующие 10 лет, поскольку изменились обстоятельства отношений Украины и РФ. Эти обстоятельства требуют новых подходов к договорной основе. В следующие 10 лет мы должны выстраивать совсем другие отношения с РФ. В частности, нам нужно решить такие вопросы как реституция. Оно связано с ущербом, нанесенным Россией Украине", - заявила Зеркаль. По ее словам, соглашение используется украинской стороной во многих судебных международных делах. "Мы продолжаем защищать права украинцев в международных судебных инстанциях на основании, в частности, и этого договора. Подали в феврале меморандум относительно нарушений РФ морской конвенции, в котором также ссылаемся на гарантии, предоставленные Украиной и на основании этого большого договора. На слушания по юрисдикции мы должны выйти на февраль следующего года (2019). То есть все это время мы будем использовать действующий договор между Украиной и РФ", - добавила она. Во время заседания комитета, заместитель главы МИД также подтвердила, что заключенный Украиной договор "О дружбе, партнерстве и сотрудничестве с РФ" останется в силе до завершения срока действия - до 1 апреля 2019 года.

