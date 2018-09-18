Украина номинировала Сенцова на Нобелевскую премию мира

Верховная Рада обратилась к Норвежскому Нобелевскому комитету, предложив кандидатуру украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира.

За соответствующее постановление №9040 во вторник проголосовало 245 народных депутатов на заседании парламента во вторник.

Согласно постановлению, Верховная Рада поручила своему председателю Андрею Парубию немедленно направить текст парламентского обращения в адрес Норвежского Нобелевского комитета.

"Исходя из того, что Олег Сенцов в течение всего периода незаконного содержания под стражей (4 года – ИФ), рискуя собственной жизнью, демонстрирует пример мужественного, не насильственного сопротивления в борьбе за базовые права и свободы человека, Верховная Рада выдвигает кандидатуру Олега Сенцова на присуждение Нобелевской премии мира", - говорится в заявлении Верховной Рады к Норвежскому Нобелевскому комитету.

В заявлении также напоминается, что О.Сенцов был незаконно арестован Федеральной службой безопасности Российской Федерации 10 мая 2014 года, а 25 августа 2015 года российский суд присудил ему 20 лет заключения.

В заявлении Верховной Рады также перечислены имена и фамилии более полусотни граждан Украины, незаконно удерживаемых в Российской Федерации и на оккупированных Россией территориях Крыма, Донецкой и Луганской областях.