Украина обязательно получит Томос об автокефалии – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на фоне новостей после встречи Вселенского патриарха Варфоломея с главой Русской православной церкви (РПЦ) патриархом Кириллом в Стамбуле (Турция) подчеркивает, что Украинская православная церковь непременно получит автокефалию.

"Вселенский патриарх сообщил собеседнику (патриарху Кириллу) о том, что автокефалия в Украине будет! И это историческая новость, которая ведет нас к исторической победе! (…) Томос мы обязательно получим, потому что это соответствует и канонам православия, и логике истории", - написал глава МИД на странице в Фейсбуке в пятницу.

По его словам, справедливое стремление Украины получить автокефалию и поддержка Вселенского патриарха Варфоломея "таки заставили РПЦ хотя бы частично вернуться к реальности и начать диалог с Константинополем". "А диалог - это всегда шанс на нормализацию ситуации, на восстановление канонических взаимоотношений", - добавил П.Климкин.

В то же время, министр подчеркнул, что не стоит забывать о том, что Москва способна на "какие-либо коварства", поэтому, по его словам, нужно особо тщательно заботиться "о защите нашей мечты".

Ранее в пятницу, 31 августа, глава информационного управления Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) сообщил, что Вселенский патриарх Варфоломей в ходе встречи с главой РПЦ патриархом Кириллом в Стамбуле уведомил о решении предоставления УПЦ автокефалии, а также о том, что в настоящее время это решение имплементируется.

"Затем (после отъезда делегации РПЦ) к журналистам вышел митрополит Эммануил, который был представителем патриарха на празднике (1030-летия крещения Киевской Руси – Украины ) в Киеве в июле. Он сделал короткое заявление, суть которой была в фразе: мы СООБЩИЛИ патриарху о решении по преодолению разделения в Украине и предоставления автокефалии, которое ИМПЛЕМЕНТИРУЕТСЯ", - написал архиепископ Евстратий в своей странице в соцсети Фейсбук.

"Вселенский патриарх проинформировал российского патриарха о том, что решение о провозглашении Украинской автокефальной церкви принято" … "Вселенский патриарх разъяснил российской делегации, что решение было принято, и уже ведутся соответствующие процессы", - привел цитаты из новости грекоязычного издания "Оrthodoxia.info" представитель УПЦ-КП.

Как сообщалось, 17 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко сообщил о своем намерении обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос о единой поместной православной церкви в Украине, и призвал Верховную Раду в кратчайшие сроки поддержать его инициативу.

19 апреля народные депутаты поддержали обращение президента ко Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса об автокефалии.

Священный Синод Вселенского патриархата в Константинополе принял к рассмотрению обращение президента Украины и решил начать процедуру, необходимую для предоставления автокефалии УПЦ.

Ранее архиепископ Евстратий (Зоря) сообщил, что 1-3 сентября состоится общее собрание епископата Вселенского патриархата, есть основания предполагать, что будет подниматься и "украинский вопрос".