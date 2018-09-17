Украина пересмотрит всю договорную базу с Российской Федерацией

Украина постепенно пересмотрит всю договорную базу с Российской Федерацией. Следующим шагом будет пересмотр договора об Азовское море.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в комментарии журналистам после заседания Евроатлантического форума в Киеве.

Глава МИД анонсировал, что одним из следующих шагов станет прекращение договора о статусе Азовского моря как внутреннего моря Украины и России. По словам министра, его действие обязательно прекратят и будут пересматривать другие договора между странами. Однако, не сообщил, когда это произойдет.

"То, что договорно-правовая база наших отношений с Россией будет постепенно полностью переработана - это абсолютный факт. У каждого договора с РФ есть пункт о процедуре прекращения его действия, и у нас есть внутренний план, как и когда мы будем это делать. Но если мы этот план объявим уже сейчас, то Россия использует это против нас в судебных процессах", - сказал Климкин.

Относительно договора о дружбе и сотрудничестве с РФ, то министр объяснил, что его действие ранее не прекращали сознательно, из-за процессов в международных судах.

"Мы не останавливали действие этого договора только из-за того, что он на нас работал во всех международных судебных процессах, начиная от Стокгольмского арбитража и к так называемой "трешки Януковича", - пояснил он.

Напомним, что 17 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который приостанавливает действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ. Этому предшествовало поручение президента Министерству иностранных дел подготовить необходимый пакет документов для расторжения договора. А когда документы были подготовлены, предложение поддержали на заседании СНБО.

"Цель России - оккупировать Азовское море", - заявил Президент Порошенко для The Washington Post. У Москвы есть целый план, как это сделать. Иначе не объяснить откровенную морскую провокацию, свидетелем которой стал журналист ТСН.Тижня. Экипаж российского боевого катера, - заявив на международной радиоволне, что выполняет специальное задание, - пошел на таран украинского боевого корабля.