Украина планирует резолюцию Генассамблеи ООН по милитаризации Крыма - Климкин

Министерство иностранных дел Украины планирует подготовить проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН по милитаризации оккупированного Крыма, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Есть такая идея сделать отдельную резолюцию относительно милитаризации оккупированного Крыма", - сказал он в эфире телеканала "ATR" в понедельник.

Он отметил, что именно с территории оккупированного полуострова осуществляются поставки военной техники, например, в Сирию.

"Сейчас Крым превратился в одну большую военную российскую базу. У нас есть обоснованные подозрения, что там может быть ядерное оружие или, как минимум инфраструктура для ядерного оружия", - добавил министр.