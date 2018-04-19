Украина подаст иск в ЕСПЧ против РФ по защите прав политзаключенных

Украина в течение двух месяцев намерена подать иск против РФ в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) относительно защиты прав политических заключенных, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Речь идет о защите прав политических заключенных. Детали, с учетом того, что мы готовим доказательную базу и текст заявления совместно с нашими международными экспертами, которых мы привлекли, я не уполномочен пока на этом этапе разглашать, чтобы этим не воспользовалось государство-агрессор", - сказал П.Петренко.

При этом он добавил, что обращение будет комплексным и будет касаться всех украинских политических заключенных в России.

"Очень рассчитываем, чтобы это дело имело еще и практический политический характер и дало возможность дополнительных инструментов возвращения украинцев из российского плена", - пояснил министр.

По словам П.Петренко, это будет отдельный иск и его планируют подать в течение следующих двух месяцев.