Украина подаст иск в ЕСПЧ против РФ по защите прав политзаключенных
Украина в течение двух месяцев намерена подать иск против РФ в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) относительно защиты прав политических заключенных, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" министр юстиции Украины Павел Петренко.
"Речь идет о защите прав политических заключенных. Детали, с учетом того, что мы готовим доказательную базу и текст заявления совместно с нашими международными экспертами, которых мы привлекли, я не уполномочен пока на этом этапе разглашать, чтобы этим не воспользовалось государство-агрессор", - сказал П.Петренко.
При этом он добавил, что обращение будет комплексным и будет касаться всех украинских политических заключенных в России.
"Очень рассчитываем, чтобы это дело имело еще и практический политический характер и дало возможность дополнительных инструментов возвращения украинцев из российского плена", - пояснил министр.
По словам П.Петренко, это будет отдельный иск и его планируют подать в течение следующих двух месяцев.