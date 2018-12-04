Украина потребовала освободить моряков без каких-либо условий

Украинская сторона на заседании ТКГ в Минске потребовала немедленного освобождения 24 захваченных Россией в Керченском проливе украинских моряков без каких-либо условий и обменов, так как они являются военнопленными. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко в Facebook.

"Украина требует немедленного освобождения 24 военнопленных моряков, находящихся в России, без каких-либо условий. На них распространяется действия Женевских конвенций, военнопленных нельзя судить, и мы требуем их немедленного освобождения без предусловий, без каких-либо обменов", - написала Геращенко.

Напомним, утром 25 ноября украинские малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя. Вблизи Керченского пролива их перехватили четыре пограничных корабля РФ, хотя, по данным ВМС Украины, о переходе корабельной группы российскую сторону уведомили заранее.

Российский пограничный корабль "Дон" пошел на таран украинского буксира "Яны Капу", в результате чего последний получил повреждение. Однако украинская корабельная группа решила продолжить ход, поскольку действовала в рамках международного морского права.

Когда она подошла к Керченскому проливу, Россия объявила, что переход закрыт в обе стороны из-за схода на мель танкера. Но позже оказалось, что движение украинских кораблей блокируется намеренно.

Около 19:00 корабельная группа ВМС ВСУ двинулась на выход из пролива. Российские корабли начали преследование, а затем открыли огонь на поражение и захватили украинские корабли. Кроме судов, в плену российских силовиков оказались 24 украинских моряка. Трое из них были ранены и доставлены в больницу Керчи. По материалам 112.ua