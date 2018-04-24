Украина просит Международный суд ООН разъяснить предписание по иску против РФ, в частности, по возобновлению деятельности Меджлиса

Украина обратилась в Международный суд (МС) ООН (Гаага) с просьбой предоставить разъяснения о состоянии выполнения предварительного решения суда в рамках иска Украины против РФ о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, в частности, восстановить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, сообщает пресс-служба МИД.

"Уже понятно, что Россия не собирается отменять действие дискриминационного запрета деятельности Меджлиса, как прямо предусмотрено приказом МС ООН. Украина принципиально не согласна с такой позицией; текст приказа абсолютно четкий, понятный и требует немедленной отмены запрета. В связи с этим Украина обращается в Международный суд ООН выполнить свои судебные полномочия и подтвердить, что Россия обязана отменить запрет деятельности Меджлиса в соответствии с приказом Международного суда ООН от 19 апреля 2017 года о применении временных мер", - говорится в сообщении МИД во вторник.