Украина успешно провела испытания двигателя ракет оперативно-тактического комплекса Гром-2.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

На данный момент уже успешно прошли испытания ракетного двигателя, а сам комплекс уже готов к первым полевым испытаниям.

Оперативно-тактический ракетный комплекс Гром разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальностях от 50 до 280 км.

Боевой блок одноступенчатой баллистической ракеты проектируется массой 480 кг. Боевая часть могла быть выполнена по моноблочной или кассетной схеме. Моноблочная схема использует осколочно-фугасную или проникающую осколочно- фугасную ампулу.

Украина испытала ракетный комплекс Гром-2 / 6 фотографий

Бортовая система управления ракеты инерциальная, комплектуется системами навигации и наведения различного типа (радиолокационными, оптико- электронными).

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Оперативно-тактичний ракетний комплекс "Грім-2"

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- Промисловий Портал (@ua_industrial) 2 января 2018 г.

Напомним, боевики применили в зоне АТО новейший российский Торн.