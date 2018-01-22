Украина уже денонсировала 35 украинско-российских документов, на очереди еще 8 – Климкин

Власти Украины денонсировали 35 украинско-российских документов, в ближайшее время на очереди еще 8, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"По состоянию на конец 2017-го года, если я не ошибаюсь, мы уже денонсировали 35 разных документов с Россией, включая межгосударственные, межправительственные, межведомственные", - заявил он в понедельник в Киеве на пресс-конференции по итогам деятельности украинской дипломатии в 2017 году и приоритетам на 2018 год.

П.Климкин также проинформировал, что в очереди на денонсацию еще 8 украинско-российских документов.

"Мы будем последовательно продолжать эту работу", - отметил глава МИД Украины.