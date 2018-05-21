Украина в 2019 году ждет решения Арбитражного трибунала по Керченскому мосту – Луценко

Киев ожидает, что в 2019 году Арбитражный трибунал примет решение по ходатайству о защите суверенных интересов Украины в связи со строительством Россией Керченского моста, заявляет представитель главы украинского государства в Верховной Раде Ирина Луценко.

"В связи с незаконным строительством Керченского моста, по поручению главы государства, согласно конвенции ООН по морскому праву, в Арбитражный трибунал Украина подала ходатайство о защите суверенных интересов Украины", - сказала И.Луценко на заседании согласительного совета Верховной Рады в понедельник в Киеве.

По ее словам, Украина ожидает, что его рассмотрение начнется до конца 2018 года.

"В 2019 году мы будем ожидать результат", - сказала она.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 15 мая принял участие в открытии автомобильного движения по Крымскому мосту (длина - 19 км). Этот мост соединит Крымский полуостров с материковой частью РФ автомобильной и железной дорогами. Планируется, что движение грузовиков будет введено осенью этого года, поезда последуют в декабре 2019 года.

Как заявил президент Украины Петр Порошенко, несмотря на попытки России легитимизировать временную оккупацию Крымского полуострова Украина и в дальнейшем будет последовательно защищать свои позиции в международных судебных инстанциях, включая ходатайство о противоправном возведении Керченского моста.