Украина в ближайшие 10 лет присоединится к НАТО - Порошенко

Украина стремится в ближайшем будущем присоединиться к НАТО.

"Мы с особой настойчивостью работаем над членством в НАТО. Наша цель - в следующем 10-летии стать членом Альянса. Вместе с Украиной Североатлантический альянс стал бы сильнее и эффективнее, чем сегодня", - сказал Петр Порошенко, президент Украины.

В 2013 году только 16 % украинцев поддерживали идею членства в НАТО. На сегодня это - 59 %.

"Нам теперь нужен план действий для обретения полного членства в НАТО. Мы стремимся получить этот план действий до конца 2019 года. Украина стремится как можно быстрее выполнить все критерии для членства в НАТО и ЕС".

С 2014 года Украина противостоит российской агрессии. Аннексировав 18 марта 2014 года Крым, Россия разрушила систему международного порядка после Второй мировой войны. Во время этой войны погибло более 10 тыс. лиц.