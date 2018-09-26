Украина в очередной раз призвала европейских и американских партнеров усилить давление на Россию в вопросе освобождения заложников. Об этом в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, которая находится в Нью-Йорке на 73-й сессии Генассамблее ООН.

На полях Генассамблеи президент Украины Петр Порошенко и вся украинская делегация обратились к своим европейским и американским партнерам с просьбой усилить давление на Кремль в вопросе освобождения заложников.

"Особую обеспокоенность вызывает здоровье украинских политзаключенных, Олега Сенцова, Владимира Балуха, которые голодают длинные месяцы", - отметила первый вице-премьер.

По ее словам, партнеры Украины на встречах поднимали вопрос пролонгации закона об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Геращенко отметила, что никакие особенности самоуправления на Донбассе не возможны без деоккупации, вывода войск, разоружения, закрытия границы.

Также она сообщила, что во вторник у Порошенко был ряд важных неформальных бесед во время официальных мероприятий, в том числе и с американскими и европейскими высокопоставленными должностными лицами.