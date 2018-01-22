Украина ведет переговоры о либерализации визового режима с 20 странам - Климкин

Украина ведет переговоры об упрощении или полной либерализации визового режима с 20 странами, заявляет министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"На сегодняшний день владельцы биометрических паспортов могут без проблем пересекать границы 85 стран. Сейчас мы ведем такие переговоры или относительно полной либерализации, или упрощения визового режима более, чем с 20 странами", - сообщил он сказал он в понедельник в Киеве на пресс-конференции по итогам деятельности украинской дипломатии в 2017 году и приоритетам на 2018 год.

Министр высказал надежду, что в течение следующий двух лет будет достигнут решительный прогресс в этом вопросе.