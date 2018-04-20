Украинцам в сложившейся ситуации важно выработать навыки по фильтрации неправдивой информации и развивать критическое мышление - Йованович

Украинцам в сложившейся ситуации важно выработать навыки по фильтрации неправдивой информации и развивать критическое мышление, подчеркивает посол США в Украине Мари Йованович.

"Люди, в особенности молодежь, часто берут информацию из медиа-среды, не фильтруя, не интересуясь тем, как создаются месседжи, кто их финансирует, какова их конечная цель. Это могут быть компании, политики, или даже преступники", - сказала М.Йованович в ходе 6-й международной конференции по медиаобразованию и медиаграмотности в пятницу в Киеве.

"Надо уметь защищаться. Когда мы говорим о фейковой информации, то чаще всего имеем в виду новости. Это касается всех нас, и поэтому нам необходимы навыки, умение критически оценивать все то, что к нам поступает", - добавила дипломат.

В этой связи посол особо подчеркнула важность для преподавателей медийных вузов научить студентов анализировать информацию, критически подходить к оценке информационного пространства. "Критическое мышление также очень важно для решения ряда вызовов, которые стоят перед Украиной – от войны на востоке и оккупации Крыма до борьбы с коррупцией, дальнейшей интеграции и построения демократического общества", - отметила М.Йованович.