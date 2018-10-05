Украинцы не обязаны оформлять ID-паспорт

Обработка персональных данных в процессе оформления ID-паспорта, если лицо не дало согласие, нарушает принцип уважения к частной жизни.

К такому выводу пришли в Верховном Суде Украины, сообщает Информационно- просветительский отдел УПЦ со ссылкой на Jurliga.ligazakon.ua.

При этом Большая Палата отметила, что отказ выдать паспорт в форме книжечки соответствовал Закону о едином государственном демографическом реестре. В этом случае суд пришел к выводу, что законодатель, изменивЗакон, не сдержал требований, согласно которым изменения должны быть понятными и выполняемыми, не иметь двойного толкования, не сужать права граждан способом, не предусмотренным Конституцией и не допускать дискриминации зависимо от времени возникновения правоотношений по получению паспорта гражданина Украины.

Полный текст постановления по делу No806/3265/17 (По/9901/2/18) доступен в системе анализа судебных решений Verdictum.

Большая Палата Верховного Суда пришла к выводу, что лишение лица возможности получения паспорта в традиционной форме - в виде книжечки, и вызванные этим опасения отдельной общественной группы о том, что получение паспорта в виде ID-карты может нанести ущерб частной жизни, составляет вмешательство государства, которое не было необходимым в демократическом обществе, и оно является непропорциональным целям, которые должны быть достигнуты без возложения на лицо такого личного чрезмерного бремени.

К тому же, любое ограничение прав и свобод личности должно быть четким и законодательно определенным, однако в данном случае такое ограничение, как невозможность получения паспорта в форме книжечки, законодательством не предусмотрено.

Напомним, Большая Палата Верховного Суда 19 сентября 2018 года удовлетворила апелляционную жалобу трех граждан Украины по иску Н. Дегтярь к Коростенскому районному отделу Управления Государственной миграционной службы Украины в Житомирской области о признании незаконным отказа в выдаче паспорта гражданина Украины в виде книжечки и обязала миграционную службу выдать документ означенного образца