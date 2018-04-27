Украине еще предстоит колоссальная работа по укреплению обороноспособности - Порошенко

Армия страны-агрессора готова в любой момент к полномасштабному вторжению, поэтому Украине еще предстоит колоссальная работа по укреплению обороноспособности, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"У Государственной пограничной службы много функций и заданий. Главное же – это участие в защите восточных рубежей Украины от российских захватчиков", - сказал П.Порошенко на торжествах, посвященных столетию Пограничной службы Украины в пятницу в Киеве.

Президент напомнил, что согласно аналитическому центру Global Firepower, Вооруженные силы Украины вошли в десятку сильнейших армий Европы и заняли 8-е место (и 1-е среди стран, которые не входят в НАТО). Он подчеркнул, что данный аргумент говорит в пользу полноправного членства Украины в Североатлантическом Альянсе.

"Мы стучимся в их двери и стучимся не с пустыми руками", - подчеркнул президент. При этом он отметил, что не следует терять чувства земли под ногами, чтобы не закружилась голова.

По словам президента, хотя в данный рейтинг не входит российская армия, однако в глобальном рейтинге, составленным Global Firepower, российское войско по мощности 2-е в мире и уступает лишь США.

"Для нас Вооруженные силы Российской Федерации – это армия страны-агрессора, которая аннексировала Крым, оккупировала часть Донбасса… и готова в любой момент к полномасштабному вторжению. Поэтому у нас впереди – еще колоссальная работа по укреплению обороноспособности нашего государства", - сказал президент.