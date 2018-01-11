Украине и ее партнерам удалось остановить возвращение делегации РФ в ПАСЕ - Кулеба

Украине и ее партнерам удалось остановить возвращение делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, тем самым разрушив авторитет Совета Европы, считает постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Россия остается дома. В 2018 ПАСЕ будет работать без нее. Украина мобилизовала партнеров, и удалось остановить мощную попытку убить институциональный авторитет СЕ ради россиян", - написал он на своей странице в Твиттер в четверг.

Такого результата не было бы, если бы Украина системно не работала на всех уровнях, добавил Д.Кулеба на своей странице в Фейсбук.

"Результат мы даем, хотя на этот раз это было беспрецедентно сложно… Мы в этот раз не просто защитили интерес Украины, мы защитили и Совет Европы от попыток разрушить его институциональный авторитет ради России. Результата не было бы, если бы Украина системно и упорно не работала на всех уровнях", - подчеркнул дипломат.

Глава постоянной делегации в ПАСЕ от Украины, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев на своей странице в соцсети Фейсбук отметил, что усилия генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда "оказались напрасными", ведь большинство делегатов и в дальнейшем не готовы принимать РФ без санкций за аннексию Крыма и войну на Донбассе.

По его словам, такая позиция сохранилась благодаря совместным усилиям украинской делегации в ПАСЕ, Министерству иностранных дел Украины, представительству Украины в Совете Европы.

"Огромная роль в этом президента Порошенко (президента Украины Петра Порошенко ), который поднимал этот вопрос на самом высоком уровне, экспертов (спасибо экс-министру Владимиру Огрызко), Украинскому общественному сектору, который активизировал правозащитную общественность мира", - написал В.Арьев.

Вместе с тем, по его словам, некоторые члены ПАСЕ, в частности итальянский социалист Микеле Николетти, который по мнению экспертов является основным кандидатом на пост председателя ПАСЕ в 2018 году, будет стремиться вернуть россиян в Ассамблею. "Для этого, при поддержке пророссийского лобби в Совете Европы, будут пытаться изменить регламент ПАСЕ чтобы убрать оттуда возможность введения санкций против национальных делегаций… Это все равно что не осуждать преступника, а изменить свои законы так, чтобы преступник таковым не считался", - отметил В.Арьев, добавив, что "именно против этого нам придется бороться в течение сессии 2018 года".

В свою очередь первый вице-спикер Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук отметила, что, несмотря на усилия некоторых европейских политиков вернуть российскую делегацию без каких-либо условий, "среди членов ПАСЕ не нашлось критической массы любителей Кремля, согласных на такое нарушение фундаментальных принципов СЕ".

"Работаем дальше. Тем более, что на январской сессии ПАСЕ будут принимать две важные резолюции, в том числе и о гуманитарной ситуации на Донбассе", – написала И.Геращенко.

Как сообщалось, нынешняя председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Стелла Кириакидес была избрана 10 октября 2017 года. Ее полномочия на этой должности истекают в январе 2018 года.