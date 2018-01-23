Украинская делегация в ПАСЕ поставит вопрос о статусе представителей РФ на заседании аd hoc комитета

Украинская делегация в ПАСЕ поставит вопрос о том, в каком статусе на заседании аd hoc комитета Ассамблеи находятся российские чиновники, сообщил вице-президент ПАСЕ, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев.

"Мы ставили вопрос, что человек, который под санкциями (председатель комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев – ред.), Не может участвовать, но в данном случае, Ассамблея считает, что, кого Россия прислала, тот и будет. Мы будем сегодня ставить этот вопрос на комитете аd hoc: собственно, в каком статусе приехали россияне, поскольку четко утвержден состав аd hoc комитета, он не предусматривает, что членами будут те, кто не является представителями национальной делегации. Делегации России сегодня де-факто и де-юре нет", - сказал В.Арьев в эфире телеканала "112.Украина" из Страсбурга, сообщает пресс-служба партии БПП во вторник.

По его словам, голландская делегация будет требовать, чтобы одной из тем была аннексия Крыма, агрессия на Донбассе и отказ РФ сотрудничать со следственной группой, расследующей катастрофу самолета MH17 в небе над Донбассом в 2014 году.

"Я уже видел письмо председателя голландской делегации, который требует, чтобы в том числе в этом аd hoc комитете одной из тем была аннексия Крыма, агрессия на Донбассе и отказ РФ сотрудничать со следственной группой, расследующей инцидент сбивания самолета MH17", - сообщил В.Арьев.

Он отметил, что в ПАСЕ идет кампания за возвращение России в состав Ассамблеи. "Есть регламент, 2 года. Затем рассматривается вопрос об исключении страны. Получается, что это может быть в конце этого года. Этого здесь никто не хочет, идет кампания за то, чтобы не допустить выхода России. Но в таком случае можно сказать, что здесь борются не за ценности, а за деньги", - добавил нардеп.