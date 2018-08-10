Украинская политическая элита не может объединиться для решения проблемы войны на Донбассе - Кучма

Второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма отмечает неспособность украинских политиков объединиться ради решения конфликта на Донбассе, несмотря на то, что эта проблема является первоочередной для государства.

"Я никак не могу понять - когда в стране идет война, а наша политическая элита не может объединиться для решения этой проблемы, которая является главной. А президентские, парламентские выборы, это уже потом", - сказал Л.Кучма в интервью по случаю своего 80-летнего юбилея телеканалу ICTV в четверг.

Экс-глава украинского государства также выразил убеждение, что приоритетной задачей правительства должен быть и поиск путей улучшения экономики страны.

"Надо каждый день заниматься экономикой, надо посмотреть, что у нас есть и куда мы идем... главная продукция, которую мы поставляем в Европу - это мед и сырье. А нам необходимо иметь конкретные рынки сбыта продукции, которую мы хотим производить. И это задача правительства - находить прорывные направления, где мы можем показать, что Украина является высокотехнологичными государством, располагающим достаточным количеством специалистов", - подчеркнул Л.Кучма.

Второй президент с сожалением констатировал отсутствие среди украинцев веры в способность действующей власти решить проблемы Украины.

"Хочу пожелать, чтобы День Независимости (24 августа) люди встречали с верой в то, что власть сделает все зависящее для появления надежды, что проблемы будут решены. Сегодня, к сожалению, такого настроения у украинцев нет. И еще - чтобы власть всегда говорила правду", - подчеркнул Л.Кучма.