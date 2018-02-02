Украинская сторона надеется, что освобождение оккупированных территорий украинских военных произойдет до конца февраля
Украинская сторона надеется, что освобождение оккупированных территорий украинских военных произойдет до конца февраля
Об этом заявил представитель Украины в трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кучма, сообщает "Интерфакс-Украина".
Следующее освобождение незаконно удерживаемых на Донбассе украинцев должно произойти до марта 2018 года.
По словам бывшего президента, переговоры относительно освобождения украинцев ведутся не активно. И главный фактор в этой ситуации - поведение РФ.
"Если Россия скажет "да", тогда произойдет обмен. И я все-таки думаю, что обмен до марта месяца обязательно будет. В крайнем случае мне так хотелось бы, и всем нам хотелось бы", - заявил Кучма.
Он добавил, что освобождение украинских военных было бы хорошим решением для российских выборов.
"Мне кажется, что накануне выборов такой гуманитарный акт был бы полезен и для президента Российской федерации ", - отметил Кучма.
По информации СБУ, в плену на территории оккупационной администрации России в заложниках находятся еще 108 украинцев.
Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся масштабный обмен пленными - из оккупированной территории вернулись 73 украинца.
В числе украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе, - "киборги", и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры, а также ученый-историк Игорь Козловский.
Украинская сторона и террористы "ЛНР/ДНР" начали переговоры по новому обмену пленными - готовятся вернуть еще 20 украинцев.
Глава СБУ Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются в заложниках 103 украинца.
СБУ проверяет освобожденных заложников по связям с российскими спецслужбами. Освобожденным из плена выплатят по 100 тыс. грн, но списки перед этим согласуют с СБУ.