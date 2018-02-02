Украинская сторона надеется, что освобождение оккупированных территорий украинских военных произойдет до конца февраля

Об этом заявил представитель Украины в трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кучма, сообщает "Интерфакс-Украина".

Следующее освобождение незаконно удерживаемых на Донбассе украинцев должно произойти до марта 2018 года.

По словам бывшего президента, переговоры относительно освобождения украинцев ведутся не активно. И главный фактор в этой ситуации - поведение РФ.

"Если Россия скажет "да", тогда произойдет обмен. И я все-таки думаю, что обмен до марта месяца обязательно будет. В крайнем случае мне так хотелось бы, и всем нам хотелось бы", - заявил Кучма.

Он добавил, что освобождение украинских военных было бы хорошим решением для российских выборов.

"Мне кажется, что накануне выборов такой гуманитарный акт был бы полезен и для президента Российской федерации ", - отметил Кучма.

По информации СБУ, в плену на территории оккупационной администрации России в заложниках находятся еще 108 украинцев.

Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся масштабный обмен пленными - из оккупированной территории вернулись 73 украинца.

В числе украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе, - "киборги", и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры, а также ученый-историк Игорь Козловский.

Украинская сторона и террористы "ЛНР/ДНР" начали переговоры по новому обмену пленными - готовятся вернуть еще 20 украинцев.

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются в заложниках 103 украинца.

СБУ проверяет освобожденных заложников по связям с российскими спецслужбами. Освобожденным из плена выплатят по 100 тыс. грн, но списки перед этим согласуют с СБУ.