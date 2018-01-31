Украинская сторона надеется на продолжение процесса освобождения заложников

Гуманитарная подгруппа в Трехсторонней контактной группе рассчитывает на продолжение процесса освобождения украинских заложников, сообщает пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер

"Освобождение удерживаемых лиц - основная тема работы гуманитарной подгруппы. Положительным является освобождение украинского военнослужащего Романа Савкова. Надеемся, что процесс освобождения украинских заложников будет продолжаться", - написала она на странице в Фейсбуке в среду по итогам заседания ТКГ в Минске.

Как сообщалось, 27 декабря 2017 года были освобождены 74 незаконно удерживаемых украинца. Стороне ОРДЛО были переданы 233 лица. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

Кроме того, 24 января 2018 года был освобожден военнослужащий Роман Савков, находившийся в заложниках у боевиков.