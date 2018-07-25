Украинские деятели культуры призывают режиссера Сенцова прекратить голодовку 

Около 50 украинских деятелей культуры и общественных деятелей просят режиссера Олега Сенцова прекратить голодовку, которую он держит с 14 мая, требуя отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в РФ.

"В украинском обществе бродило переживание: имеем ли мы право просить тебя остановить голодовку? Мы сильно волновались, мы не смели к тебе обратиться. С одной стороны, мы едины с тобой в твоем требовании. С другой стороны, мы боимся за твою жизнь и за жизнь всех хлопцев. Все люди доброй воли и за рубежом, и в Украине поддерживают твою идею с требованием освободить всех. Но невольно весь мир обратился с требованием освободить Олега Сенцова. И в некоторых случаях даже позабыл суть твоего требования", - говорится в соответствующем письме, текст которого обнародовал директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров на странице в Фейсбуке в среду.

Авторы письма призывают: "Мы тебя просим от имени всех нас. От имени всех, кто ценит жизнь и волю выше всего. Просим с почтением и с любовью к тебе. ...просим тебя остановить голодовку".

Подписанты также заверяют, что в ближайшем будущем освободят О.Сенцова. "Мы - это Украина и многие-многие люди доброй сильной воли в цивилизованном мире", - уточняют авторы.

П. С. История, пересказанная Мустафой Джемилевым. Когда Мустафа держал самую длительную голодовку и уже был готов расстаться с жизнью, к нему на свидание приехала мать с братом с запиской от Андрея Сахарова. В ней Сахаров писал, что просит Мустафу отказаться от голодовки. О том, что для всех единомышленников и соратников гораздо важнее его жизнь, чем его, пусть героическая, смерть. Не учесть мнение Сахарова, отказать Сахарову Мустафа не мог. Он прекратил голодовку...

Письмо подписали: Лина Костенко и ее дочь Оксана Пахлёвская, Иван Дзюба, Иосиф Зисельс, Юрий Щербак, Е.Захаров, Юрий Андрухович, Иван Малкович, Андрей Курков, Сергей Жадан, Борис Херсонский, Сергей Тримбач, Николай Княжицкий, Юрий Макаров, Даниил Яневский, Леонид Финберг, Константин Сигов, Анна Шерман, Богдана Матияш, Валерий Пекар, Вахтанг Кебуладзе, Анна Рудик, Диана Клочко, Дмитрий Стус, Элеонора Соловей, Евгений Быстрицкий, Иван Шведов, Ирина Славинская, Екатерина Рапай, Марьяна Савка, Матвей Вайсберг, Николай Рябчук, Михаил Ордовский, Наталия Чинарова, Наталия Заболотная, Наталия Старченко, Наташа Ласкина, Александр Ройтбурд, Александр Саврук, Алексей Панич, Алексей Синченко, Елена Стяжкина, Оля Гнатюк, Сергей Маслобойщиков, Сергей Проскурня, Тарас Возняк, Татьяна Терен, Янина Соколова, Борис Егиазарян, Евгений Черников, Римма Зюбина.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. О.Сенцов содержится в российской колонии "Белый медведь" за полярным кругом в г.Лабытнанги Ямало-Ненецком автономном округе.

О.Сенцов 14 мая 2018 года объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.