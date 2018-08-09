Украинские политики заплатили Манафорту 31 млн долларов в 2012

Украинские политики заплатили американскому политтехнологу Полу Манафорту в 2012 году за консультационные услуги 31 миллион долларов. Об этом заявил судебный бухгалтер ФБР Морган Магинос на суде по неуплате налогов экс-главой избирательной кампании Дональда Трампа, передает The Washington Post.

"2012 год, по-видимому, был самым прибыльным годом Манафорта, украинские политики выплатили ему 31 млн долларов", - рассказал Магинос.

Он также подтвердил, что всего с 2010 по 2014 год Манафорт заработал более 60 млн долларов, из которых 15 млн потратил на жилье и другие приобретения. Причем больше всего Манафорт потратил именно в 2012 году - более 9 миллионов.

Представитель налогового агентства США Майкл Уэлш, в свою очередь, сообщил, что Манафорт не уплатил полностью налоги с доходов, полученных в 2010-2014 годах в Украине.

Отметим, по документам обвинения, во время работы в Украине, политтехнолог Пол Манафорт заработал 60 млн долларов.

Напомним, свидетель по делу Пола Манафорта Роберт Гейтс заявил, что партия "Оппозиционный блок" недоплатила компании Манафорта за предоставленные услуги 2,4 млн долларов.