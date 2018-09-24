Украинские судна прошли под Керченским мостом

Поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" прошли под мостом в 15:15 в воскресенье, 23 сентября.

23 сентября судна ВМС прошли Керченский пролив и Военно-Морские Силы Украины не просили разрешения у страны агрессора, а реализовали свое право на свободное плавание по Керченскому проливу и Азовскому морю согласно Конвенции ООН и международным соглашениям.

На Черном море корабли украинских ВМС непосредственно сопровождали разведывательный корабль Черноморского флота "Приазовье" и пограничные сторожевые корабли РФ "Аметист" и "Дон".