Украинским историкам теперь опасно работать в Польше - Вятрович

После принятия в Польше скандальных правок в закон о польском Институте нацпамяти, которыми вводится уголовная ответственность за "пропаганду бандеризма", украинским историкам небезопасно оставаться в соседней стране, и потому исследования совместной истории нужно перенести в Украину. Об этом говорится в заявлении Украинского института нацпамяти, которое разместил у себя в Facebook его директор Владимир Вятрович.

"Исторический диалог - основа преодоления последствий прошлых конфликтов между народами. Дискуссии между историками... устраняют из общественного сознания вредные мифы, стереотипы и предубеждения, которые мешают дружеским отношениям сегодня", - сказали они.

С 2015 года состоялось пять заседаний (дважды в год, поочередно в Украине и Польше) при участии историков обеих стран. Украинские ученые говорят, что дискуссии были "горячими, но конструктивными и полезными".

"Мы не можем гарантировать сохранение свободы слова украинским исследователям на польской территории или даже безопасность их пребывания там. Поэтому... обращаемся к польским коллегам с предложением о продолжении исторических дискуссий на территории Украины, где отсутствуют какие-либо ограничения или политический диктат относительно оценок прошлого", - пояснили в институте.

Украинские историки подчеркнули: дискуссии о прошлом должны оставаться прерогативой историков, а не политиков.

"Ведь именно взвешенный профессиональный разговор, а не громкие политические заявления, является одной из основ для взаимопонимания между народами", - резюмировали в УИНП.

Ранее директор Украинского института Национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что принятый в Польще закон о запрете идеологии "бандеровцев" распространяется не только на территорию самой Польши.