"Украинского диверсанта" Захтея крымские оккупанты приговорили к 6,5 годам колонии

"Верховный суд" в аннексированном Крыму приговорил гражданина Украины Андрея Захтея к 6,5 годам колонии строго режима за "подготовку диверсий" на полуострове. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Назначить наказание... в виде лишения свободы на срок 6 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказал судья Сергей Погребняк.

Суд зачел в этот срок более 1,5 лет, которые украинец провел под стражей. Дело 42-летнего Захтея рассматривалось в суде в особом порядке и в закрытом режиме.

10 августа 2016 года ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа в аннексированном Крыму задержали группу "украинских диверсантов", которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО Лефортово, после - вернули в аннексированный Крым.

Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и назвали их "провокацией" российских спецслужб.

11 июля стало известно, что он признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Он также отказался от услуг адвоката Алексея Ладина, который в свою очередь больше не может предоставлять информацию о ходе дела.