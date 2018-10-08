В Беларусь нелегально поступает большое количество оружия из Украины - Лукашенко

В Беларусь нелегально поступает большое количество оружия из Украины. Об этом на встрече с третьим президентом Украины Виктором Ющенко заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Лукашенко в очередной раз подчеркнул, что Минск не намерен вмешиваться в события в Украине.

"Грубо говоря, это не наше дело, если нас не просят. Хотя, честно скажу, влияние событий в Украине на нас очень велико. Особенно в плане, что нас беспокоит, - приток оружия через украинскую границу. Очень много мы изымаем оружия", - отметил он.

Лукашенко также добавил, что выявляются факты, когда оружие поступает в Беларусь из Украины через Россию.

"Когда уголовные дела расследуются, мы тоже такие факты фиксируем. И я президенту России об этом говорил. Вот это нас больше всего беспокоит", - подчеркнул он.