В "Борисполе" задержали заместителя Труханова Вугельмана

В Международном аэропорту "Борисполь" (Киев) в среду задержали заместителя мэра Одессы Павла Вугельман, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

По информации издания он прибыл из Израиля.

В пресс-службе Одесского городского совета не смогли прокомментировать задержание П.Вугельмана, сославшись на отсутствие информации.

При этом в горсовете добавили, что П.Вугельман до 26 февраля находится в отпуске, поэтому о его передвижениях ничего не известно.

Ранее в этот день народный депутат Украины (фракция "Блок Петра Порошенко") Мустафа Найем сообщил, что в аэропорту "Борисполь" задержали мэра Одессы Геннадия Труханова.

В свою очередь спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что детективы НАБУ в аэропорту вручили Г.Труханову подозрение в совершении преступления.

Как сообщалось, 13 февраля, детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) уведомили Г.Труханова о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В Бюро также подтвердили, что о подозрении уведомлены еще трое чиновников мэрии города: заместителя мэра, директора департамента коммунальной собственности и председателя постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета.

По данным источников агентства "Интерфакс-Украина", помимо Г.Труханова, о подозрении сообщили вице-мэру Одессы Павлу Вугельману, председателю постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета – Василию Шкрябаю, и директору департамента коммунальной собственности горсовета – Алексею Спектру. Все они в настоящее время находятся за границей.

По данным источников агентства в правоохранительных органах, вручение уведомлений о подозрении состоялось между 12:00 и 13:00. Документы занесли и.о. мэру Одессы Анатолию Орловскому.