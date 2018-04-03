В центре Киева проходит акция "Марш силы нации "За Украину без олигархов"

В центре Киева 3 апреля 2018 года проходит акция "Марш силы нации "За Украину без олигархов". Так, акция организована представителями националистических политических сил ВО "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус". Около 5 тыс. участников националистических движений собрались на улице Грушевского возле стадиона "Динамо" и пошли маршем к Кабинету министров, Верховной раде и Администрации президента. Отметим, что улица Грушевского полностью перекрыта от Европейской площади до Кабинета министров.

По словам организаторов акции, цель марша - презентация пакета антиолигархических реформ.

