В ЦИК заявили, что вопрос проведения выборов в условиях военного положения зависит от указа президента

Вопрос проведения выборов в условиях военного положения в случае, если оно будет введено в Украине, зависит от того, какие варианты для этого определены в указе президента, который сегодня рассмотрит Верховная Рада. Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил источник в Центральной избирательной комиссии.

"Выборы для начала назначаются соответствующим постановлением Верховной Рады Украины (статья 16 Закона). Мы включаемся потом. Вопрос к Верховной Раду Украины. Особенно, с учетом сегодняшнего внеочередного заседания, запланированного на 16.00", - сообщил собеседник издания.

По словам представителя ЦИК, выборы в условиях военного положения невозможны, но все зависит от указа президента, потому что "могут быть варианты".

25 ноября Россия захватила в Черном море катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые собирались пройти через Керченский пролив в Азовское море. По судам открывали огонь. По данным ВМС Украины, шесть украинских военнослужащих получили ранения. В погрануправлении ФСБ РФ по Крыму сообщили о трех раненых. По словам начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко, всего на захваченных судах было 23 военных. Катера и буксир доставили в порт оккупированной Керчи. 26 ноября ситуацию в Азовском море обсудит Совбез ООН.

Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины заявил о поддержке предложения Военного кабинета ввести в Украине военное положение. Секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что предлагается ввести его на 60 дней. Соответствующее предложение Верховная Рада рассмотрит 26 ноября.

Нардепы от БПП призвали коллег проголосовать за введение военного положения.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко предложил разрешить проводить президентские и парламентские выборы в условиях военного положения. По материалам Гордон