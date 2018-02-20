В деле о расстрелах на Майдане объявлены в розыск 102 человека - ГПУ

Прокуратура объявила в розыск 102 человека в деле о расстрелах на Майдане во время Революции достоинства.

Об этом заявил начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк на брифинге.

"На сегодня 102 человека объявлены в розыск. К ним принимали меры: это был внутригосударственный розыск, потом это были обращение в Интерпол с тем, чтобы объявить в международный розыск. В то же время Интерпол ...

относительно обвинений в причастности к событиям на Майдане именно государственных чиновников, правоохранителей, руководства государства выразил свою категоричную позицию. Мы делали несколько попыток их переубедить. Они видят здесь признаки политических преследований, якобы потому, что якобы эти события происходили на фоне смены власти", - сказал Горбатюк. Читайте также: Дело Майдана: Горбатюк назвал угрожающую тенденцию

Он рассказал, что по его информации, большинство из разыскиваемых лиц скрываются в России.

Руководитель департамента отметил, что соответствующие ходатайства об экстрадиции подозреваемых были направлены в РФ, но в каждом случае пришел отказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что на сегодня сообщено о подозрении 413 лицам, в том числе 48 высокопоставленным чиновникам, 208 правоохранителям, 27 следователям, 20 прокурорам, 16 судьям.

Печерский районный суд Киева 7 февраля дал разрешение на проведение специального (заочного) досудебного расследования относительно экс- президента Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и экс- первого заместителя главы СБУ Владимира Тоцкого в деле об организации расстрелов митингующих в период 18-20 февраля 2014 года.

По данным Генпрокуратуры, во время Евромайдана в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года пострадали 2,5 тысячи человек, 108 человек погибли.