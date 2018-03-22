В движении "Украинский выбор - Право народа" назвали манипуляцией попытку связать дело "Савченко – Рубана" с Медведчуком

В общественном движении "Украинский выбор - Право народа" расценивают как провокацию и манипуляцию попытку увязать дело "Савченко – Рубана" с этим движением и его лидером Виктором Медведчуком.

"Провокация, устроенная властью в отношении "Украинского выбора" и его лидера Виктора Медведчука, - это реализация сценария "партии войны"… Манипулятивная попытка власти провести связь между Общественным движением "Украинский выбор - Право народа" и делом "Савченко – Рубана" свидетельствует о том, что в Украине реализуется сценарий "партии войны", - говорится в заявлении исполкома движения.

В движении также заявили о политическом давлении, которое "преследует единственную цель: дискредитировать, устранить "Украинский выбор".