В ЕС не считают Украину страной миграционного риска

В Европейском Союзе не рассматривают Украину как страну миграционного риска из-за проводимых мер по сдерживанию нелегальной миграции, убежден глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал.

"За минувший год было выявлено 3 тыс случаев нелегальной миграции и 3,8 тыс нелегальных мигрантов. Их них на зеленой границе, вне пунктов пропуска - 388 случаев, 886 лиц", - рассказал П.Цигикал в интервью "5 каналу" во вторник.

Глава погранведомства отметил, что "проблема тут, как и с контрабандой - статья 331 была декриминализована, теперь это ст.204 Кодекса об админнарушениях, предполагающая штраф".

П.Цигикал рассказал, что в настоящее время в списке стран миграционных рисков для Украины находится 70 стран, в частности, Россия, Алжир, Индия, Афганистан, Вьетнам. "В прошлом году 560 лиц были из России. Мы знаем, что многие нелегальные мигранты прибывают в Россию, иногда по легальным каналам, потом незаконным путем пытаются попасть в Украину", - сказал он.

Вместе с тем, глава ведомства отметил, что европейские страны не рассматривают Украину, как страну миграционного риска. "С нашей границы все-таки это маленькое количество таких людей: мы проводим большую работу по сдерживанию этой нелегальной миграции, в том числе и на российском участке. Большой комплекс мер проводится на этом участке, как на линии разграничения, так и на границе. И инженерное обустройство, и усиление личного состава", - рассказал П.Цигикал.

Говоря о контрабанде, он отметил, что в основном пограничники фиксируют и пресекают попытки незаконного перемещения сигарет, товаров подакцизной группы, янтаря. "С начала года мы уже задержали около 900 кг наркотиков. Это почти в 4 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года", - проинформировал П.Цигикал.