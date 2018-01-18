В Human Rights Watch указывают на серьезные проблемы с правами человека на Донбассе и в Крыму

Международная организация Human Rights Watch фиксирует значительные нарушения прав человека на востоке Украины, в Крыму, а также отмечает ухудшение ситуации со свободой слова и СМИ в Украине в минувшем году

Презентуя "Всемирный доклад Human Rights Watch – 2018" на брифинге в четверг в Киеве, директор и исследователь этой организации в Украине Таня Купер отметила, что военные действия на востоке страны продолжают создавать угрозу гражданскому населению и инфраструктуре, а международные организации продолжают регистрировать потери среди гражданского населения. По ее словам, пытки и произвольное содержание под стражей продолжают практиковаться.

"Поддерживаемые де-факто Россией власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик продолжали в прошлом году удерживать гражданских под стражей в течение нескольких недель, месяцев, без каких-либо контактов с внешним миром", - отметила Т.Купер.

Среди позитивных шагов, предпринятых украинской властью в этом контексте, руководитель Human Rights Watch в Украине назвала упрощение перехода линии соприкосновения для гражданских лиц.

"Но в целом в прошлом году положение людей оставалось сложным из-за отсутствия в пунктах пропуска, особенно на неподконтрольной украинским властям территории, санитарно-гигиенических условий, другой инфраструктуры, наличия боестолкновений", - сказала она.

Кроме того, как подчеркнула Т.Купер, Human Rights Watch фиксирует и другие нарушения прав человека, которые возникли в прошлом году в Украине.

"За исключением ситуации на востоке страны, самым главным негативным трендом в 2017 году в Украине стало ухудшение уровня свободы выражения мнений, ассоциаций и свободы СМИ. Правительство Украины, ссылаясь на необходимость противостоять российской агрессии на Донбассе, а также антиукраинской пропаганде, предприняло ряд шагов по ограничению этих свобод", - заявила Т.Купер.

Что касается ситуации в Крыму, то, как рассказала она, в минувшем году представители Human Rights Watch дважды посетили Крым для продолжения документирования ухудшающейся ситуации. "На самом деле кризис с правами человека сложился после оккупации полуострова Россией. Мы продолжаем документировать, что российские и местные власти подавляют и подавляли любые проявления публичной критики российской политики в отношении Крыма, в том числе с помощью уголовного преследования", - обратила внимание директор Human Rights Watch в Украине.

В первую очередь, по словам Т.Купер, это касается представителей крымскотатарского народа.

В организации подчеркивают позитивную работу украинских правоохранителей по обеспечению безопасности при проведении маршей равенства, но обращают внимание, что такие явления, как гомофобия и трансфобия, на бытовом уровне в Украине по-прежнему широко распространены.

Среди негативных моментов соблюдения прав человека в Украине в международной организации указывают на не расследованные события Евромайдана и ряд резонансных убийств, в том числе журналиста Павла Шеремета.