В Кабмине подумывают о проведении переписи населения в 2020г

Созданная Кабинетом министров Украины межведомственная комиссия по вопросам содействия проведению всеукраинской переписи населения наработает предложения по срокам и вариантам пробной переписи населения.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Возглавил комиссию первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, в ее составе замминистров профильных министерств и ведомств.

Кроме того, правительство утвердило положение о комиссии по содействию проведению всеукраинской переписи населения.

По словам С.Кубива, вопрос переписи является очень ответственным, работа комиссии позволит обеспечить координацию центральных органов власти в данном вопросе. Комиссия учтет положения нового закона "Об образовании" и актов, которые касаются внутренне перемещенных лиц.

С.Кубив добавил, что по результатам работы буду внесены предложения по срокам проведения пробной переписи населения и выбору варианта ее проведения в 2020 году.

В Украине перепись населения прошла в 2001 году.