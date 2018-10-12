В Кабмине заявили о необходимости разминирования около 30% территории Украины

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что на около 30% территории Украины необходимо проветси гуманитарное разминирование.

Как отмечается, в ходе заседания оперативного штаба ГСЧС Зубко отметил, что разминирование касается не только востока Украины. Он добавил, что речь идет о комплексном гуманитарном разминировании, которое осуществляют пиротехники ГСЧС на территории бывших боевых действий, бывших военных полигонов загрязненных взрывоопасными предметами.

"Если посчитать, где еще необходимо проводить разминирование, то это около 30% территории Украины", - отметил он.

Кроме того, сообщается, что по результатам заседания штаба ГСЧС Зубко поручил Харьковской, Винницкой, Черниговской, Донецкой и Луганской областям совместно с ГСЧС и Минрегионом, проанализировав чрезвычайные ситуации на своих территориях, подготовить планы оповещения, логистики, эвакуации, размещения людей, разминирования и представить предложения по совершенствованию этих процедур.