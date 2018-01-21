В Кабуле погибли девять украинцев в результате нападения террористов на гостиницу

Жертвами нападения террористов на гостиницу "Интерконтиненталь" в Кабуле в воскресенье утром стали 18 человек, в числе опознанных - девять граждан Украины, сообщает ВВС со ссылкой на информацию от местной полиции.

Кроме того, погиб один гражданин Германии, один – Греции, один – Казахстана и четверо – Афганистана. Еще двое лиц до сих пор не опознаны.

Афганская авиакомпания Kam Air сообщает, что были убиты несколько ее сотрудников, судьба еще нескольких до сих пор неизвестна.

По данным властей, трое из числа нападавших были ликвидированы во время осады здания. Еще десять человек получили ранения, в том числе четверо гражданских лиц.

Министр внутренних дел Афганистана в своем заявлении отметил, что решение доверить охрану гостиницы частной компании было ошибочным.

В то же время афганское издание Tolo News со ссылкой на собственные источники сообщает, что всего погибло 43 человека, при этом уточняя, что афганские структуры безопасности подтверждают лишь 29 погибших, из которых 14 – иностранцы.

Кроме того, по данным источника, как минимум шесть человек ранены.

В числе убитых – глава департамента телекоммуникаций провинции Фарах Джамалуддин Падшаххил.

В ходе операции к 9:30 по местному времени были спасены 126 человек, в том числе 41 иностранец.

Издание также напоминает, что это не первое нападение на эту гостиницу – в июне 2011 года девять террористов уже совершили подобную атаку, длившуюся пять часов и унесшую жизни 12 человек.