В Киеве на взятке в $47,5 тыс. задержан сотрудник столичного главка СБУ

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало на взятке сотрудника ГУ СБУ в г.Киеве, сообщила спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

"Служба безопасности Украины предоставляет полное содействие НАБУ по уличенному на взятке сотрудника столичного главка СБУ", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

По информации Е.Гитлянской, с июня 2015 году в СБУ начата работа по очистке спецслужбы "от предателей и коррупционеров".

"За три года нами зарегистрировано 89 уголовных производств в отношении сотрудников Службы, 26 из них уже переданы в суд, по 21 есть приговоры", - сообщила она, отметив, что СБУ заинтересована в быстрой очистке своих рядов.

Директор НАБУ Артем Сытник на брифинге в Киеве в среду сообщил журналистам, что задержанный за взятку сотрудник СБУ покрывал нелегальных мигрантов. "При обыске среди прочего было выявлено вещество, похожее на наркотик. Он (сотрудник СБУ) получил 47,5 тыс. долл. Требовал деньги за выдачу документов на право проживания в Украине... Брал по 3 тыс. долл.", - рассказал он.

Позже в этот день пресс-служба НАБУ подтвердила, что накануне во вторник, 24 апреля, детективы Бюро выявили должностное лицо одного из межрайотделов Главного управления СБУ в г.Киеве и Киевской области на получении взятки в размере 47,5 тыс. долл. "Из материалов уголовного производства усматривается, что чиновник СБУ получил от посредников 47,5 тыс. долл. за непривлечение к ответственности лиц, которые могли незаконно получить вид на постоянное или временное проживание на территории Украины", - сказано в сообщении.

НАБУ считает, что сотрудник СБУ владел информацией о получении рядом иностранцев вида на жительство в Украине путем заключения фиктивных браков с гражданками Украины. "Доступ к таким данным открывал возможности для шантажа и вымогательства неправомерной выгоды, чем и воспользовался работник СБУ", - сказано в сообщении.

По информации Нацбюро, взятка передавалась сотруднику СБУ частями, он был задержан во время получения второй части суммы в размере 36 тыс. долл.

"Детективы НАБУ убеждены, что разоблаченное лицо могло действовать в составе преступной группировки", - сказано в сообщении.

При обыске в автомобиле работника СБУ были обнаружены и изъяты деньги, которые передавались в качестве взятки, документы, имеющие значение для уголовного производства, патроны к нарезному огнестрельному оружию, а также вещество, внешне похожее на наркотическое средство.

Сотрудник СБУ и посредник задержаны. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

В НАБУ и СБУ не называют имени задержанного сотрудника спецслужбы, а на опубликованных на сайте Нацбюро фотографиях его лицо и его удостоверение размыто техническими средствами. В то же время издание "Страна.UA" опубликовало аналогичные фотографии без ретуширования, в том числе фотографию служебного удостоверения на имя майора СБУ Александра Карамушки .